"تقدم 17 خدمة".. تعرف على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء (فيديو)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، تفاصيل المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي تقدم 17 خدمة إلكترونية للمواطنين.

وقال "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن العداد مسبوق الدفع، يحمل الكثير من المزايا أبرزها عدم تدخل العنصر البشرى، والعملية بأكملها تكون مبرمجة داخل العداد، كما يساعد المواطن في معرفة استهلاكه أولًا بأول، ومن ثم يمكنه التحكم في استهلاكه.

وأكد متحدث الكهرباء، أن هناك تغير وطفرة كبيرة حدثت لقطاع الكهرباء في مصر، وما تمثله من حجر أساس في المشروعات التنموية، والاستثمار، والربط العالمي وتوصيل الكهرباء والعديد من المجالات الأخرى.

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يمكن الآن لجميع المواطنين المشتركين بأي شركة من شركات توزيع الكهرباء التسعة، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية لشهر نوفمبر 2020 من خلال الرابط الإلكتروني لشركة الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء، وهناك بعض الخطوات البسيطة التي يجب القيام بها للتأكد من صحة فاتورة الكهرباء وهذه الخطوات هي:-

1- الاطلاع جيدًا على فاتورة الكهرباء وأخذ قيمة القراءة الحالية المدونة بالفاتورة.

2- يتم مقارنة قيمة القراءة الحالية بالقراءة الفعلية المسجلة بعداد الكهرباء، في حالة ما إذا كان هناك اختلاف بالزيادة أي أن القيمة المدونة بفاتورة الكهرباء والتي على أساسها تم احتساب فاتورة الكهرباء أعلي بكثير من قيمة القراءة الفعلية الموجودة بعداد الكهرباء، يتم التقدم بشكوى إلى شركة الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء بأن قيمة الفاتورة مغالي فيها بسبب عدم صحة القراءة الحالية المدونة بعداد الكهرباء وهو ما أدي إلى الدخول في شريحة أعلي للكهرباء.

روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشركات الكهرباء

للاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر، قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء التابع لها عداد الكهرباء ثم اختيار المحافظة ورقم الاشتراك وذلك عبر الروابط الآتية:

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء
شركة القناة لتوزيع الكهرباء
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء
شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

يذكر بأنه منذ شهر يوليو الماضي قامت وزارة الكهرباء برفع أسعار شرائح الكهرباء في إطار خطة وزارة لرفع الدعم عن الكهرباء وهو ما أدي إلى حدوث ارتفاعات كبيرة في فواتير الكهرباء.

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