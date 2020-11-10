



الإستعلام عن أسماء المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة للدفعة الرابعة من خلال موقع وزارة القوى العاملة





الإستعلام عن أسماء المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة للدفعة الرابعة يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن أسماء الأشخاص التي قبلت في الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لعمال اليومية التي قدرت بـ 500 جنية يتم صرفها على مدار ثلاث شهور للدفعة والتي تقرر صرفها على مدار أربع دفعات حتى نهاية هذا العام 2020.





أسماء المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة

تزامننا من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في البلاد في الأونة الأخيرة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة لعمال اليومية التي أثرت الجائحة عليهم وعلى حالتهم الإقتصادية، وهي 500 جنية يتم صرفها لمدة 3شهور لكل دفعة، والتي أمر الرئيس بإمتدادها حتة نهاية العام لمن تنطبق عليه الشروط، وذلك كامساعدة في تلبية متطالبتهم الأسرية.





موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة

أكدت وزارة القوى العاملة في بيانا لها أنه سوف يتم صرف منحة رئاسة الجمهورية التي تبلغ قيمتها 500 جنيه للدفعة الرابعة خلال الشهر الجاري، شهر نوفمبر 2020.





خطوات الإستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة.

- ثم الدخول على كلمة الخدمات العامة.

- اضغط على الاستعلام عن المنحة.

- يقوم المستفيد بكتابة الرقم القومي الخاص به.

- اضغط على استعلام.



