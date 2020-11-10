بسبب الكمامة.. تفاصيل فصل 23 طالبا بجامعة بنها (فيديو)

كشف الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، كواليس فصل 23 طالبا لمدة أسبوع لعدم الالتزام بارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعى.





وقال "الجيزاوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن قرار تطبيق ارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعي أو داخل المعامل والمحاضرات والمدرجات، مؤكدًا أن الكمامة حائط الصد الأول ضد فيروس كورونا، وهي ملزمة وإجبارية، وتم تحذير الطلاب شفويًا حتى وصل الأمر للفصل والحرمان من الخدمات الطلابية.





وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن الأوضاع داخل الجامعة مستقرة ومطمئنة، والقرارات تفعيلا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، بضرورة تشكيل لجنة داخل كل جامعة لمتابعة مدى الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، ليس على مستوى الطلاب فقط، وإنما على مستوى المجتمع الجامعى بالكامل.





وذكر أنه تم تحذير هؤلاء الطلاب من قبل شفويا وتحرير محضر عدم إرتداؤها تماما، من ثم تتدرج العقوبات للفصل أسبوع أو أسبوعين أو الحرمان من الخدمات الطلابية.



