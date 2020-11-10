أرمينيا تعلن توقف المعارك في ناغورني كراباخ

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:47 ص
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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أعلنت السلطات في أرمينيا، اليوم الثلاثاء، توقف المعارك في ناغورني كراباخ بعد انتشار قوات حفظ سلام روسية بالإقليم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ومنذ 27 سبتمبر الماضى، لا يزال الصراع مشتعلا بين أرمينا وأذربيجان، اللتان تتقاتلان حول منطقة ناجورنو كاراباخ، الانفصالية، وهى منطقة عرقية أرمينية داخل أذربيجان، خرجت عن سيطرة أذربيجان منذ نهاية الحرب في عام 1994، وللجانبين وجود عسكري مكثف على طول منطقة منزوعة السلاح تفصل المنطقة عن بقية أذربيجان.

 

وفى حين جرت محاولات عدة للتهدئة بين الطرفين المتناحرين، وإسكات آليات الحرب، ووقف العمليات العسكرية، وإعلان الهدنة لأسباب إنسانية، تمكنهما من انتشال جثث الضحايا، لم تأت أى منها بنتائج على أرض المعركة، ولم تضع الحرب أوزارها حتى اللحظة، إذ يستمر الجانبان فى تبادل القصف، وسط عمليات نزوح كثيفة للمدنيين من الإقليم الذى تقطنه أغلبية من أصول أرمينية، فيما لا تزال مدافع الطرفين تزهق المزيد من الأرواح تحت وطأة نيران الحرب المستعرة، التى تسعى تركيا إلى سكب الوقود عليها حتى لا تنطفئ، من ناحية، وحتى تزداد اشتعالا من ناحية أخرى، بما يحقق أهدافها ويقربها من مطامعها بمنطقة القوقاز.

 

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