البورصة تربح 15.2 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء الجلسة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:32 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات،وذلك بعد إنتهاء حالة عدم اليقين بفوز المرشح الديمقراطى جو بايدن بالرئاسة الأمريكية و ارتفاع المؤشرات الأوروبية و العقود الآجلة.


 وربح رأس المال السوقي 15.2 مليار جنيه بعد نصف ساعة من بدء جلسة للتداول ليصل عند 629.6 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 11120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.02% ليصل إلى مستوى 2100 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.74% ليصل إلى مستوى 13136 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 4254 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.21% ليصل إلى مستوى 1956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.55% ليصل إلى مستوى 2870 نقطة.

وأنهت المؤشرات المصرية تعاملات  أمس الإثنين على مكاسب جماعية بعد إنتهاء حالة عدم اليقين بفوز المرشح الديمقراطى جو بايدن بالرئاسة الأمريكية و ارتفاع المؤشرات الأوروبية و العقود الآجلة ، لينه المؤشر الرئيسي على ارتفاع بنسبة 1.48% مستقرا أعلى ال 10800 نفطة بإغلاقه عند 10838 نقطة بدعم شراء مؤسسى من المؤسسات و صناديق الاستثمار المحلية و العربية على التجارى الدولى و معظم القياديات التى قلصت خسائر أزمة التجارى الدولى.
 

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