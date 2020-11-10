البورصة تربح 15.2 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء الجلسة

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات،وذلك بعد إنتهاء حالة عدم اليقين بفوز المرشح الديمقراطى جو بايدن بالرئاسة الأمريكية و ارتفاع المؤشرات الأوروبية و العقود الآجلة.









وربح رأس المال السوقي 15.2 مليار جنيه بعد نصف ساعة من بدء جلسة للتداول ليصل عند 629.6 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 11120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.02% ليصل إلى مستوى 2100 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.74% ليصل إلى مستوى 13136 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 4254 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.21% ليصل إلى مستوى 1956 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.55% ليصل إلى مستوى 2870 نقطة.



