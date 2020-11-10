حارس أستون فيلا: الرحيل عن أرسنال خطوة جيدة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:31 ص
ارسنال
ارسنال
وكالات
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يرى إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا ، أن الرحيل عن أرسنال الإنجليزي خطوة للأمام وأمر مميز في مسيرته.

وقضى مارتينيز (28 عاماً) في آرسنال 10 مواسم ولعب 39 مباراة فقط مع الفريق الأول بجميع المسابقات، منها 23 في موسم 2019-2020 بعد أن عوض الحارس المصاب بيرند لينو حين أنهى الفريق الموسم في المركز الثامن وتوج بلقبه 14 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعقب انتقاله إلى فيلا بحثاً عن اللعب بانتظام تحول إلى حارس أساسي وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات تتضمن الفوز 3-0 على آرسنال في إستاد الإمارات يوم الأحد.

وأبلغ مارتينيز الصحافيين: "قررت الانتقال إلى فيلا لأنني وثقت في طموحات المدرب والنادي وأدركت القيمة الكبيرة للنادي وهذا ما لا يدركه الناس".

وأضاف: "قال الجميع إنها خطوة للخلف في مسيرتي لكنني أرى دائماً أنها خطوة للأمام".

وصعد فيلا للمركز السادس في الدوري قبل الفترة الدولية برصيد 15 نقطة من سبع مباريات.

وتابع: "سنحظى بموسم جيد وقلت منذ اليوم الأول إن طموحي المنافسة في أوروبا مع فيلا، أريد نقل النادي إلى أعلى مستوى وأعتقد أننا نمضي في المسار الصحيح، هل يمكن أن يحدث هذا في الموسم الحالي؟ نعم هذه هي الفكرة ونعمل عليها".

ويلعب فيلا ضد ضيفه برايتون أند هوف ألبيون عند استئناف الدوري يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

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