أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 10-11-2020

أفتتح اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم الثلاثاء 10-11-2020 على استقرار في جميع البنوك بعد انخفاضات حققها أمس إلى أدنى مستوياته في 8 شهور.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10-11-2020:

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنوك كلا من المصرف المتحد و التجاري الدولي وبنك الاسكندرية وبنك مصر إيران .

وحقق سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم سعر 15.61 جنيه للشراء و 15.61 جنيه للبيع في بنوك الأهلي الكويتي كريدي أجريكول بنك التعمير والاسكان، وفي بنكي الأهلي ومصر بلغ سعر صرف الدولار نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.