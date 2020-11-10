أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 10-11-2020

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:53 ص
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10-11-2020
أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10-11-2020
الفجر الاقتصادي
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أفتتح اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم الثلاثاء 10-11-2020 على استقرار في جميع البنوك بعد انخفاضات حققها أمس إلى أدنى مستوياته في 8 شهور.

 

 

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10-11-2020:

 

وبلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنوك كلا من المصرف المتحد  و التجاري الدولي  وبنك الاسكندرية  وبنك مصر إيران .

 

وحقق سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم سعر 15.61 جنيه للشراء و 15.61 جنيه للبيع في بنوك الأهلي الكويتي كريدي أجريكول بنك التعمير والاسكان، وفي بنكي الأهلي ومصر بلغ سعر صرف الدولار نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع.

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