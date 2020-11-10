بيراميدز يقترب من الإعلان عن مديره الفني الجديد

بات نادي بيراميدز على وشك الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد، الذي سيقود الفريق اعتباراً من الموسم المقبل، خلفاً للكرواتي أنتي تشاتشيتش.





وقررت إدارة بيراميدز إنهاء عقد تشاتيشيتش، عقب الفشل في الفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية، والفشل في حسم المركز الثاني، والخروج من كأس مصر.





وبحسب تقارير صحفية، فإن إيهاب جلال، المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، هو المرشح الأوفر حظاً لتولي مهمة تدريب الفريق.





وأوضحت التقارير، أن إدارة بيراميدز بصدد الإعلان رسمياً عن تولي جلال مهمة قيادة الفريق، حيث سيتم ذلك في غضون أيام قليلة.





وفشل مسؤولو بيراميدز في التوصل لاتفاق مع أي مدير فني أجنبي حتى الآن، الأمر الذي قد يقرب جلال من المهمة.



