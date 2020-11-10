ريم عبد القادر لـ"الفجر الفني": هذا أصعب مشهد لي في مسلسل "ما وراء الطبيعة".. ولم أتوقع ردود الأفعال الكبيرة





وفي نهاية حديثها قالت: "فخورة بمشاركي في المسلسل خاصة أنه أول إنتاج مصري على "نتفليكس" وسعدت بالأجواء مع أبطال العمل، فكانت تجربة جيملة وكان المخرج عمرو سلامة يشجعني طوال الوقت وباقي الفنانين، ويقولوا لي أنتي رائعة في التمثيل".



مسلسل ما وراء الطبيعة بطولة أحمد أمين الذي يلعب دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال التي قامت بدور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة التي جسدت "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دورها "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".













أعربت الطفلة ريم عبد القادر عن سعادتها بردود الافعال حول مسلسل ما وراء الطبيعة ، كما تحدثت عن أصعب مشهدت قامت بتصويره.وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قالت ريم:" كنت متحمسة كثيراً لدوري في مسلسل ما وراء الطبيعة، وكنت متوقعه أن دوري سينجح ولكن ليس بحجم النجاح الذي حققه حالياً" .واستكملت حديثها قائلة:" أنا أحب أفلام الرعب ولكن عندما تنتهي لا استطيع النوم من شدة خوفي ، وأصعب مشهد لي عندما كنت في وسط النار وأبكي" .