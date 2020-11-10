خبيرة تكشف مفاجأة عن مصير آبي أحمد (فيديو)

قالت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مستقبل رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد على المحك، خاصة بعد الأحداث الداخلية التي تشهدها إثيوبيا.





وأشار "الطويل"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن آبي أحمد قد لا يستمر طويلا، خاصة وأن شرعيته السياسية منتهية، حيث كان من المفترض أن تكون هناك انتخابات في أغسطس الماضي، معلقة: "ربما يختفي من المشهد".





هذا، و شهد ملف سد النهضة خلال الساعات الأخيرة عدد من التطورات خاصة في ظل تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتصاره عن منافسه المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب.





تجديد موقف السودان بشأن السد

في الساعات الأخيرة، جدد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تمسك بلاده بالتوصل إلى اتفاق مُرضٍ ومُلزم للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.





وأكدت الحكومة السودانية على ضرورة التوصل للاتفاق لضمان سلامة تشغيل سد الروصيرص الذي يبعد مسافة قصيرة من سد النهضة، مؤكدة أنها ستعمل على دعم الموقف التفاوضي السوداني للوصول إلى اتفاق مُرضٍ وملزم حول الملء الأول والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي.





الحل سيكون في القاهرة

ومن ناحية أخرى، قال السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تعاملت بكل مرونة مع أزمة سد النهضة الإثيوبي ، والحل سيكون في القاهرة، منوهًا إلى ان ما تشهده الانتخابات الأمريكية من أحداث مشهد جديد على الساحة السياسية.





سد النهضة وتعميق العلاقات المصرية الأمريكية

خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي، كشف عن الدور الأمريكي في المرحلة القادمة بشأن سد النهضة متوقعا أن تتصرف الإدارة الأمريكية بحكمة وخبرة ودبلوماسية الرئيس المنتخب جو بايدن الطويلة لتعميق علاقاتها بمصر عن طريق حل قضية سد النهضة.





وقال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، إن هناك موضوعات كثيرة تحتاج إلى شرح مثل سد النهضة والأزمة الليبية، وسوريا والقرن الأفريقي، لـ الإدارة الأمريكية الجديدة.





وتابع: "الولايات المتحدة مازالت مقاربتنا لها قائمة، ونحتاج إلى مساعدتها، وأيضًا مصر لجأت لـ الاتحاد الأفريقي في أزمة سد النهضة"، موضحا أن نتائج الانتخابات الجديدة فى أمريكا وضعت على عاتق مصر مسئولية كبيرة لإعادة التفاهم وطرح السياسية المصرية والمصلحة المصرية والمصلحة الإقليمية.





يذكر أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها.



