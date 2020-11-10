شاهد.. تعليق قوي من عمرو أديب بعد سقوط مرتضى منصور

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:16 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه بعد خسارة المستشار مرتضى منصور في دائرة ميت غمر بانتخابات مجلس النواب 2020، وهناك حديث عن كيان نادي الزمالك، معقبا: "لازم نتعلم أن مفيش حاجة واقفة على حد.. هل مرتضى منصور أهم من رئيس برشلونة، رئيس برشلونة مشي".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه لو هناك كيان قائم على فرد، "يبقا ده خيمة مش كيان"، مضيفا: "محدش يجي يكلمني عن الدوري إحنا أصلا مش بناخده"، لافتا إلى أن مرتضى منصور كان يمكن أن يترك النادي لعدة أسباب أخرى بخلاف خسارته في الانتخابات.

وتابع: "الزمالك أكبر من أي حد، ويقدر يعيش ويكمل، وفيه ناس جيدة، وله تاريخ.. بلاش نرجع لعبادة الفرد، دي مؤسسة، الناس ممكن تختفي ولكن الكيانات بتكمل، الزمالك بيكسب من ساعة ما تم إيقاف رئيس النادي".

وأضاف، "نقلب الصفحة وكل واحد ياخد حقه في قانون فالبلد، إحنا مش في غابة"، متابعا: "مكنش وراه حاجة غير أن يملى النيابات كلها بلاغات، وهو لا يأتي لأن عنده حصانة، فكنا بنروح وبيتاخد أقوالنا"، مشيرا إلى أنه يجب أن ننظر في الحصانات الموجودة في البلد. 

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