عضو بـ"الشيوخ": إعادة تنشيط جماعة الإخوان مع بايدن ماتت تمامًا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:45 ص
عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد
شيماء حسن
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قال المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن المحاكم الفيدرالية سوف تحسم الطعون الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرًا إلى أن ترامب سيجهز حركة معارضة لجو بايدن من الآن.

وأضاف "سعيد" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لا أعتقد أن ترامب لن يخرج من البيت الأبيض، ونتيجة الانتخابات حسمت لصالح بايدن والمحكمة سوف تصدق على ذلك".

وأشار، إلى أن جو بايدن سيسعى على جمع الديمقراطيين والجمهوريين حول القضايا العامة، موضحًا أنه سيدعم الأونروا والشعب الفلسطيني وسوف يشجع عملية السلام وحل الدولتين في حال وافق الفلسطينيين أنفسهم على هذا القرار.

وتابع: "إسرائيل ليست المعترضة على قرار حل الدولتين، ولكن لتنفيذ هذا القرار لابد من توحيد السلطة الفلسطينية الموزعة بين حماس وفتح في سلطة واحدة يكون من حقها حمل السلاح لأن أمريكا لن تنفذ قرار حل 3 دول".

وعن مستقبل جماعة الإخوان بعد تولي بايدن أوضح عضو مجلس الشيوخ "فكرة إعادة تنشيط الجماعة ماتت تمامًا خاصة أن نفوذ الجماعة داخل مصر تقلصت تمامًا بعدما فشلت تجربتهم في مصر، وبايدن لن يكون امتداد لأوباما أو هيلاري".

إعلان شركة فايزر
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا يعطي الأمل، مؤكدًا أن أمام الإدارة الجديدة طريق طويل.

أكدت شركة فايزر، اليوم الاثنين، أن لقاحها ضد فيروس كورونا، "فعّال" بنسبة 90% وفق نتائج المرحلة الثالثة من التجارب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة قطاع اللقاحات والأمصال بشركة "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية، إن الشركة تأمل في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتقوم شركة "فايزر" بتطويره حاليا بالاشتراك مع شركة "بايو إن تك" الألمانية بحلول نهاية العام الحالي للاستخدام الطارئ اعتمادا على نتائج التجارب.

وأفادت نانيت كوسيرو في مؤتمر عبر الهاتف "بالطبع يتعين علينا الانتظار لرؤية كيف ستظهر فاعلية وسلامة اللقاح ونأمل أن يتم ذلك في الأشهر القليلة المقبلة".

وأضافت: "لكن بافتراض حدوث ذلك، نتطلع إلى الإسراع في إنتاج ما بين عشرة ملايين و20 مليون جرعة بحول نهاية هذا العام، ومن المتوقع بالطبع أن تستخدم في حالات الطوارئ".

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