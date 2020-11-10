بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

عقب الإعلامي عمرو أديب، على خسارة المستشار مرتضى منصور في دائرة ميت غمر بانتخابات مجلس النواب 2020، قائلا: "أنا مبشمتش في حد، دي مش أخلاقي.. وعمري ما دخلت معركة مع حد مصاب أو متعور، معاركي بدخلها مع الأشخاص وهم في كامل عنفوانهم".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن ما حدث كان مفيدا حيث كان هناك تساؤلات كثيرة، ومنها: "هو ليه مفيش نهاية للي بيجرى!! هو إيه الحكاية!!"، حيث أصبح لدى الشباب قناعة أنه لا أحد يقترب من مرتضى منصور.



