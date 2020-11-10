أيمن حمزة: إنفاق المليارات لتوصيل الكهرباء لكل المناطق (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن هناك تغير وطفرة كبيرة حدثت لقطاع الكهرباء في مصر، وما تمثله من حجر أساس في المشروعات التنموية، والاستثمار، والربط العالمي وتوصيل الكهرباء والعديد من المجالات الأخرى.





وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع الحيوي.





وتابع: "أصبح لدينا احتياطي كبير، وتطوير على مختلف الأصعدة، والاهتمام بجودة التغذية الكهربائية"، لافتًا إلى أنه يتم إنفاق المليارات لتوصيل الكهرباء لكل الأماكن وخاصة الأماكن البعيدة.





وكان اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.





وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.





كما وجه السيد الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من مشروعات الكهرباء في سيناء وجنوب الوادي، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية لتلك المناطق، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات القطاع الزراعي.





ووجه السيد الرئيس كذلك بالتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بالشراكة مع الخبرات المتخصصة من القطاع الخاص، فضلًا عن الاستمرار في جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر، وذلك في إطار خطة التحديث الشامل التي تنتهجها الدولة لمرفق الكهرباء، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية.





وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لإنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصةً الحي الحكومي والحي الدبلوماسي والمناطق السكنية.





كما استعرض الدكتور محمد شاكر خطوات تطوير التغذية الكهربائية لمنطقة جنوب الوادي بتوشكى وشرق العوينات، وكذا تطورات أعمال توصيل التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء، فضلًا عن عرض تطورات المشروعات الاستراتيجية المختلفة الجاري إنشاؤها في أنحاء الجمهورية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.



