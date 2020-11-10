"الإبراشي" عن انتخابات النواب: نجحت دون حدوث خلل آمني (فيديو)
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:06 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن النجاح الحقيقي للانتخابات هو إجرائها بدون أي خلل أمني أو أي أزمات أو إصابات بالكورونا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الدول التي قامت بتأجيل الاستحقاقات الدستورية بسبب أزمة كورونا، ولكن مصر لم تقم بذلك، لأن هذه الانتخابات هي العماد الأساسي لإقامة مؤسسات الدولة، وقامت بتنظيم الانتخابات وفقًا للإجراءات احترازية
وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن بعض الأسماء التي تدعي بأنها محسوبة على النظام لم تنجح، وبعض الأسماء محسوبة على المعارضة ومع ذلك حققت نجاحًا، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات في ظل وجود منافسة محتدمة وشرسة جدًا دون أي خسائر دليل على نجاح العملية الانتخابية
وأعلنت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مؤشرات نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتي كشفت خسارة المرشح مرتضى منصور في السباق الانتخابي، بينما دخل 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة.
وجاء الحصر العددي كالتالي:
بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488
احمد إبراهيم احمد السعيد الألفي 31578
عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468
أسامة أحمد محمد متولى راضي 22972
محمود احمد العزب سيد احمد 24791
مرتضى أحمد محمد منصور 21271
محمود نصر نصر عامر 16123
احمد محمود احمد محمد 14603
أمين عبدالحميد على القرموطى 12876
عماد إبراهيم فوزى الدسوقي الغلبان 11062
امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971
إبراهيم على إبراهيم الشناوي 9524
السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280
يوسف محمد يوسف على مناح 9137
محمد الهادى إبراهيم احمد عقل 8591
احمد سمير عيسى إسماعيل الحنفى 8545
ناجى إبراهيم إبراهيم سيد الاهل 8318
راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115
نادر إبراهيم محمد عليوه 8251
عمرو حاتم متولى الهوارى 7622
أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبدالهادي 7303
احمد عادل محمد محمد علام 7280
اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازي 7194
حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719
هلال نصر الدين السعيد السيد 6138
حنان محمد على مرسى عبده 5717
محمد موسى محمد موسى زارع 3690
طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617
مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386
رضا محمود نصر إبراهيم 3102
هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357
اسعد موسى عتريس الجزار 2266
اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169
محمد منصور محمد منصور 1312
ايمن الغندور نصر الشاعر 1279
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