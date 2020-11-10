"الإبراشي" عن انتخابات النواب: نجحت دون حدوث خلل آمني (فيديو)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:06 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن النجاح الحقيقي للانتخابات هو إجرائها بدون أي خلل أمني أو أي أزمات أو إصابات بالكورونا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الدول التي قامت بتأجيل الاستحقاقات الدستورية بسبب أزمة كورونا، ولكن مصر لم تقم بذلك، لأن هذه الانتخابات هي العماد الأساسي لإقامة مؤسسات الدولة، وقامت بتنظيم الانتخابات وفقًا للإجراءات احترازية

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن بعض الأسماء التي تدعي بأنها محسوبة على النظام لم تنجح، وبعض الأسماء محسوبة على المعارضة ومع ذلك حققت نجاحًا، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات في ظل وجود منافسة محتدمة وشرسة جدًا دون أي خسائر دليل على نجاح العملية الانتخابية 

وأعلنت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مؤشرات نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتي كشفت خسارة المرشح مرتضى منصور في السباق الانتخابي، بينما دخل 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة.

وجاء الحصر العددي كالتالي:
بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488

احمد إبراهيم احمد السعيد الألفي 31578

عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468

أسامة أحمد محمد متولى راضي 22972

محمود احمد العزب سيد احمد 24791

مرتضى أحمد محمد منصور 21271

محمود نصر نصر عامر 16123

احمد محمود احمد محمد 14603

أمين عبدالحميد على القرموطى 12876

عماد إبراهيم فوزى الدسوقي الغلبان 11062

امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971

إبراهيم على إبراهيم الشناوي 9524

السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280

يوسف محمد يوسف على مناح 9137

محمد الهادى إبراهيم احمد عقل 8591

احمد سمير عيسى إسماعيل الحنفى 8545

ناجى إبراهيم إبراهيم سيد الاهل 8318

راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115

نادر إبراهيم محمد عليوه 8251

عمرو حاتم متولى الهوارى 7622

أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبدالهادي 7303

احمد عادل محمد محمد علام 7280

اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازي 7194

حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719

هلال نصر الدين السعيد السيد 6138

حنان محمد على مرسى عبده 5717

محمد موسى محمد موسى زارع 3690

طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617

مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386

رضا محمود نصر إبراهيم 3102

هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357

اسعد موسى عتريس الجزار 2266

اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169

محمد منصور محمد منصور 1312

ايمن الغندور نصر الشاعر 1279

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