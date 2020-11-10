"الإبراشي" عن انتخابات النواب: نجحت دون حدوث خلل آمني (فيديو)

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن النجاح الحقيقي للانتخابات هو إجرائها بدون أي خلل أمني أو أي أزمات أو إصابات بالكورونا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الدول التي قامت بتأجيل الاستحقاقات الدستورية بسبب أزمة كورونا، ولكن مصر لم تقم بذلك، لأن هذه الانتخابات هي العماد الأساسي لإقامة مؤسسات الدولة، وقامت بتنظيم الانتخابات وفقًا للإجراءات احترازية





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن بعض الأسماء التي تدعي بأنها محسوبة على النظام لم تنجح، وبعض الأسماء محسوبة على المعارضة ومع ذلك حققت نجاحًا، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات في ظل وجود منافسة محتدمة وشرسة جدًا دون أي خسائر دليل على نجاح العملية الانتخابية





وأعلنت اللجنة العامة لدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مؤشرات نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتي كشفت خسارة المرشح مرتضى منصور في السباق الانتخابي، بينما دخل 4 مرشحين آخرين جولة الإعادة.





وجاء الحصر العددي كالتالي:

بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488





احمد إبراهيم احمد السعيد الألفي 31578





عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468





أسامة أحمد محمد متولى راضي 22972





محمود احمد العزب سيد احمد 24791





مرتضى أحمد محمد منصور 21271





محمود نصر نصر عامر 16123





احمد محمود احمد محمد 14603





أمين عبدالحميد على القرموطى 12876





عماد إبراهيم فوزى الدسوقي الغلبان 11062





امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971





إبراهيم على إبراهيم الشناوي 9524





السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280





يوسف محمد يوسف على مناح 9137





محمد الهادى إبراهيم احمد عقل 8591





احمد سمير عيسى إسماعيل الحنفى 8545





ناجى إبراهيم إبراهيم سيد الاهل 8318





راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115





نادر إبراهيم محمد عليوه 8251





عمرو حاتم متولى الهوارى 7622





أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبدالهادي 7303





احمد عادل محمد محمد علام 7280





اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازي 7194





حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719





هلال نصر الدين السعيد السيد 6138





حنان محمد على مرسى عبده 5717





محمد موسى محمد موسى زارع 3690





طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617





مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386





رضا محمود نصر إبراهيم 3102





هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357





اسعد موسى عتريس الجزار 2266





اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169





محمد منصور محمد منصور 1312



