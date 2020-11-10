شاهد... هل ستحصل مصر على حصة من لقاح فايزر؟ الصحة تجيب

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تفاوضت مع شركة فايزر في شهر أكتوبر الماضي للحصول على 20% من احتياجات مصر من اللقاح، مشيرًا إلى أن توفير اللقاح أجسام مضادة بنسبة أكثر من 90% شيىء مبشر. 

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الـ 20% التي ستحصل عليها مصر من اللقاح الذي سيتم طرحه سيكفي الفئات الأعلى خطورة، مثل أصحاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن مصر تنتظر الانتهاء من المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية على اللقاح الصيني، وجاري تجهيز خطوط الإنتاج بالمصل واللقاح.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إعلان شركة فايزر اليوم عن اللقاح مبشر جدا، متمنيا استكمال التجارب بشكل ناجح، ولكن لا يجب الاستعجال على النتيجة، منوها بأنه في حال ثبوت فاعلية لقاح فايزر سيكون اتفاق مصر مع الشركة للحصول على 20% ساريا.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100342 حالات حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 239 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 109201 حالة من ضمنهم 100342 حالة تم شفاؤها، و6368 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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