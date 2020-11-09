سارة الطباخ في إطلالة مبهرة بفستان أسود

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خضعت المنتجة سارة الطباخ لجلسة تصوير مميزة حيث ارتدت فستان اسود يتميز بالبساطة والأناقة من تصميم ياسمين وتاتيانا من محل أزياء تايا كوتور

كما تميزت جلسة التصوير بجاذبية في ملامح سارة الطباخ من لمسات الماكييرة ريهام خليفة والكوافير يوسف الاشقر

التصوير بعدسة المصور أنتيكا الذي حرص على تقديم لقطات مميزة تكشف جمال وأناقة سارة الطباخ التي دائما ما تتميز بها في كل إطلالاتها