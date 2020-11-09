الأهلي يعرض نجم بيراميدز على موسيماني





قام مسئولو النادي الأهلي بعرض خدمات رجب بكار ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.





يأتي ذلك من أجل تعويض رحيل أحمد فتحي الذي انتقل إلى صفوف نادي بيراميدز بداية من الموسم الجديد.





وكان الأهلي عرض خدمات ظهير بيراميدز من قبل على السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق السابق، الذي رفض التعاقد معه، رغبة منه في توظيف لاعبي الفريق المتاحين في هذا المركز.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.



