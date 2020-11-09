أحمد فتحي: التواجد في مونديال 2022 هدف أسعى لتحقيقه.. والأهلي قادر على التتويج بلقب إفريقيا

تحدث أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي عن انضمامه إلى النادي السماوي والفترة التي قضاها مع النادي الأحمر.





وقال فتحي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت :"الأهلي صاحب الفضل علي وأشكر جماهير العظيمة على مساندتي طوال ١٢ موسم قضيتها داخل النادي الأحمر".





وأضاف :"أشكر اللاعبين والأجهزة الفنية التي تعاملت معها على مدار المواسم التي قصيتها في الأهلي".





وتابع :"أتمنى تكون خطوة جيدة فالخطوات الجديدة دائما ما تكون صعبة وسأفعل كل ما لدي مع نادي بيراميدز".





وواصل :"كل الأمنيات القلبية بالتوفيق لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، وإن شاء الله يحقق المنتخب الفوز في المباراتين المقبلتين".





وزاد :"لم يتصل بي أحد من الجهاز الفني لمنتخب مصر، وإن شاء الله أعود له قريبًا".





وأشار :"احترم وجهة نظر الكابتن حسام البدري في عدم انضمامي لمعسكر منتخب مصر في الفترة الحالية وبالفعل كان هناك حديث عن عدم الحصول على الشارة في الفترة المقبلة".





وأوضح :"معظم لاعبي بيراميدز تربطني علاقة بهم وهم أصدقائي، ولست غريبا عنهم".





وأردف :"هدفي التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم المقبل ٢٠٢٢ وأتطلع إلى تحقيقه، كما أحلم بتحقيق بطولة مع بيراميدز".





وعن المدرب الذي هناك أكثر من مدرب أقدره على المستوى الشخصي منهم حسن شحاته ومانويل جوزيه وحسام البدري".





واختتم حديثه :"الأهلي قادر على تحقيق لقب بطولة إفريقيا، وإن شاء الله الفريق يتوج مجهوده بتحقيق هذا اللقب".



