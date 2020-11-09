أحمد فتحي: التواجد في مونديال 2022 هدف أسعى لتحقيقه.. والأهلي قادر على التتويج بلقب إفريقيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تحدث أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي عن انضمامه إلى النادي السماوي والفترة التي قضاها مع النادي الأحمر.

وقال فتحي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت :"الأهلي صاحب الفضل علي وأشكر جماهير العظيمة على مساندتي طوال ١٢ موسم قضيتها داخل النادي الأحمر".

وأضاف :"أشكر اللاعبين والأجهزة الفنية التي تعاملت معها على مدار المواسم التي قصيتها في الأهلي".

وتابع :"أتمنى تكون خطوة جيدة فالخطوات الجديدة دائما ما تكون صعبة وسأفعل كل ما لدي مع نادي بيراميدز".

وواصل :"كل الأمنيات القلبية بالتوفيق لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، وإن شاء الله يحقق المنتخب الفوز في المباراتين المقبلتين".

وزاد :"لم يتصل بي أحد من الجهاز الفني لمنتخب مصر، وإن شاء الله أعود له قريبًا".

وأشار :"احترم وجهة نظر الكابتن حسام البدري في عدم انضمامي لمعسكر منتخب مصر في الفترة الحالية وبالفعل كان هناك حديث عن عدم الحصول على الشارة في الفترة المقبلة".

وأوضح :"معظم لاعبي بيراميدز تربطني علاقة بهم وهم أصدقائي، ولست غريبا عنهم".

وأردف :"هدفي التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم المقبل ٢٠٢٢ وأتطلع إلى تحقيقه، كما أحلم بتحقيق بطولة مع بيراميدز".

وعن المدرب الذي هناك أكثر من مدرب أقدره على المستوى الشخصي منهم حسن شحاته ومانويل جوزيه وحسام البدري".

واختتم حديثه :"الأهلي قادر على تحقيق لقب بطولة إفريقيا، وإن شاء الله الفريق يتوج مجهوده بتحقيق هذا اللقب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مونديال قطر فتحي بيراميدز الأهلي أحمد فتحي

أخبار تهمك

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل هذا الثنائي لضم «سيرينو»

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 22 ساعة

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يعرض نجم بيراميدز على موسيماني

منذ 40 دقيقة

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 23 ساعة

ساسي يضع شرطًا وحيدًا للتجديد للزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يُخطر نجمي الفريق بالعودة من الإعارة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

نجم الأهلي في طريقه للرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حوار- باهر المحمدي : هدفنا إسعاد الجماهير بالفوز بأمم إفريقيا.. وهذه علاقتي بصلاح وحجازي

البدري يفاجئ خماسي الأهلي والزمالك ونجم بيراميدز قبل معسكر أكتوبر

أول خلاف بين حسام البدري وشوقي غريب

بالأسماء.. البدري يستقر على 7 أهلاوية لمواجهتي كينيا وجزر القمر

الشناوي يكشف حقيقة عرض مانشستر يونايتد (فيديو)

تعرف على أبرز تصريحات حسام البدري (فيديدو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

07:04 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

01:36 م

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

03:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض