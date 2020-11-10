التعليم العالي: لن نسمح بتواجد الطلاب داخل الحرم الجامعي دون كمامات (فيديو)
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:50 ص
شيماء حسن
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قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم التعليم العالي، في تعليقه على توقيع عقوبة الفصل لمدة أسبوع لـ23 طالبًا في جامعة بنها بسبب إصرارهم على عدم ارتداء الكمامة إنّ المجلس الأعلى للجامعات وضع خطة خاصة بالإجراءات الاحترازية للجامعات الحكومية والخاصة.
وأضاف "عبدالغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" الاثنين: "لن نسمح بتواجد الطلاب داخل الحرم الجامعي دون ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، ونأخذ تطبيق هذه الإجراءات بجدية شديدة داخل الحرم الجامعي والهدف هو الحفاظ على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وفي نفس الوقت الحصول على حقهم في التعليم".
وأكد، أن هناك إجراءات احترازية واحد في جميع الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يقوم بتطبيق خطة الدولة في التعامل مع جائحة كورونا، موضحًا أن هناك عدد من السيناريوهات التي وضعتها الدولة للتعامل مع مستجدات الفيروس هدفها الأساسي الحرص على صحة الطلبة وحصولهم على حقهم في التعليم.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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