التعليم العالي: لن نسمح بتواجد الطلاب داخل الحرم الجامعي دون كمامات (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم التعليم العالي، في تعليقه على توقيع عقوبة الفصل لمدة أسبوع لـ23 طالبًا في جامعة بنها بسبب إصرارهم على عدم ارتداء الكمامة إنّ المجلس الأعلى للجامعات وضع خطة خاصة بالإجراءات الاحترازية للجامعات الحكومية والخاصة.





وأضاف "عبدالغفار" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" الاثنين: "لن نسمح بتواجد الطلاب داخل الحرم الجامعي دون ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، ونأخذ تطبيق هذه الإجراءات بجدية شديدة داخل الحرم الجامعي والهدف هو الحفاظ على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وفي نفس الوقت الحصول على حقهم في التعليم".





وأكد، أن هناك إجراءات احترازية واحد في جميع الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات يقوم بتطبيق خطة الدولة في التعامل مع جائحة كورونا، موضحًا أن هناك عدد من السيناريوهات التي وضعتها الدولة للتعامل مع مستجدات الفيروس هدفها الأساسي الحرص على صحة الطلبة وحصولهم على حقهم في التعليم.



