لوف يفتح الباب أمام انضمام جوتزه لمنتخب ألمانيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
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فتح يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، الباب أمام عودة ماريو جوتزه من جديد إلى الماكينات الألمانية خلال الفترة المقبلة.


وأكد لوف غوتزه إلى آيندهوفن الهولندي كان قرارا صائبا، وأشار إلى أن عودته إلى صفوف المنتخب الذي توج معه بلقب كأس العالم 2014، تعد أمرا محتملا.


وقال لوف في مقابلة نشرتها بوابة "سبورت باذر" يوم الاثنين إنه لم يتوقف عن متابعة غوتزه، موضحا أنه كان على اتصال مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وشارك غوتزه آخر مرة مع المنتخب قبل نحو ثلاثة أعوام، وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل مع المنتخب الفرنسي 2 - 2 في 14 نوفمبر 2017، فيما تحفظ الذاكرة هدفه في شباك الأرجنتين الذي منح بلاده كأس العالم 2014.

وسجل غوتزه الهدف الثاني لآيندهوفن في المباراة التي فاز فيها الفريق على فيليم تيلبورغ 3 - صفر الأحد، ليكون الهدف الثاني له في الدوري الهولندي الممتاز.

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