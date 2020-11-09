الزرقا يحصل على استغناء مدافع النوبة أفولو

Advertisements





حصل مسؤلي نادي الزرقا الرياضي على الاستغناء الخاص باللاعب ريتشارد أفولو مدافع فريق النوبة السويسي بعد دفع مقابل الاستغناء لنادي النوبة .





هذا ويأتي اتمام تلك الصفقة بعد سلسلة من المفاوضات بين مجلس إدارة نادي الزرقا برئاسة سمير موسى وإدارة النوبة السويسي برئاسة أحمد النوبي و عمرو عبدالرازق المشرف على الكرة و نبيل بونة مدير الكرة بنادى نوبة السويس .



هذا ويستعد فريق الزرقا لخوض موسم جديد من دوري القسم الثاني ، وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بشأن الغاء الهبوط ليبقى الفريق الدمياطي في القسم ذاته