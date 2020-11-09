أوقاف جامعة الأمير سطام توقع مذكرة تعاون مع مؤسسة الراجحي الخيرية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:23 م
جامعة الأمير سطام
جامعة الأمير سطام
الفجر السعودي
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وقعت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالسيح في محافظة الخرج، ممثلةً في الأمانة العامة لأوقاف الجامعة، اليوم، مذكرة تعاون وشراكة مجتمعية، مع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، بحضور معالي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز الحامد.


ووقع المذكرة من طرف أوقاف الجامعة أمينها العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي، فيما مثل المؤسسة في مراسم التوقيع رئيسها التنفيذي الدكتور خالد بن عبدالرحمن الراجحي.


وأوضح الجريوي أن الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام الجامعة بالمشاركة المجتمعية، ومن ذلك الإسهام في تطوير مؤسسات المجتمع غير الربحية، مبيناً أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقاً واسعة، فيما يتعلق بتمويل برامج ومشروعات وأنشطة يتفق عليها الطرفان، وتعزز تبادل الخبرات في مجالات التسويق التنموي والمنح المعرفي والاستشارات المالية، والعمل التطوعي.

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