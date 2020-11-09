حازم إمام يكشف حقيقة ترشحه في انتخابات نادي الزمالك

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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كشف حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، حقيقة الأخبار المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن نيته في الترشح بانتخابات مجلس إدارة القلعة البيضاء المقبلة.

وكتب إمام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: حازم امام يرد على شائعة تفكيره في الترشح لرئاسة الزمالك :"لا نية لدى للترشح وأرجو عدم الزج بأسمى في هذا الموضوع".

وأضاف :" كلنا خلف الزمالك في أهم مباراة وبطولة غالية غائبة عن الزمالك منذ سنوات وكل الزمالكاوية في انتظارها وخاصة أنها أمام الغريم التقليدي وأثق في قدرة لاعبي الزمالك على الابتعاد عن المشاكل اللإدارية والتركيز داخل المستطيل الأخضر لاسعاد جماهير الزمالك الوفية".

وصعد فريق الزمالك إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد عبور الرجاء المغربي البيضاوي بنتيجة 4/1 في مجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع الأهلي بالمباراة النهائية في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

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