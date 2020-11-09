ساسي يضع شرطًا وحيدًا للتجديد للزمالك

أكد التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك، أنه وافق على التجديد للأبيض، ووضع شرط واحد للقبول بتجديد عقده مع الفريق الأبيض.





وأشترط ساسي الحصول مبدئيا على مليون ونصف المليون دولار راتبا إجماليا نظير تجديد عقده مع الزمالك، على أن يتقاضى منها 50% مقدم عقد.





يذكر أن عقد لاعب الوسط الدولي مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما دفع مسؤولو القلعة البيضاء لفتح ملف تجديد عقده، لكونه أحد الركائز الأساسية في الفريق في الموسمين الأخيرين.



