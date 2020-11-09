صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:30 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد جمال
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يسعي كل من الأهلي والزمالك لضم صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وينتظر عشاق كرة القدم المصرية مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

وكشفت تقارير صحفية أن هناك صراع مشتغعل بين الأهلي والزمالك على ضم أسامة جلال مدافع فريق إنبي من أجل التعاقد معه بعدما ظهر اللاعب بصورة مميزة مع الفريق البترولي والمنتخب الأولمبي.

ويذكر أن أسامة جلال أحد اللاعبين الشباب الذي حقق مع منتخب مصر الأولمبي التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام وتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام المقبل.

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