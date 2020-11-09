أسامة النجيفي إداة تركيا وقطر لتنفيذ مخططات مشبوهه بالعراق

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
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كشف محللون سياسيون أن  المخطط التركي – القطري يتماشى مع الأمنيات الكردية بفرض تقسيم العراق وأضعافه وللأبد، ويخدم الأكراد لأنه سيصبح هناك عداء مستمر بين السنة والشيعة وهم عربا وهذا ما يريح الأكراد خوفا من توحدهما عربيا ضد الأكراد. 

 

 

وكشف تقرير أن السياسي العراقي أسامة النجيفي، عراقي عرف ظاهريا بأنه غامض في علاقاته الخارجية؛ لكنه في الحقيقة يعمل على تمثيل الأجندات التركية – القطرية، وبحسب إعلاميين وصحفيين عراقيين، فإنه بات يقود ذلك المحور.

 

واستمر وتطور ارتباط الموصل وكركوك وضواحيهما بتركيا على مدى السنوات الماضية، وتقليدا لارتباط أربيل بإسرائيل وتركيا، ستترسخ الموصل كولاية أو دويلة على غرار أربيل داخل الإقليم السني وتحت رعاية تركية، وهو ما يسعى إليه النجيفي.


 
 

ويعمل النجيفي في السر وبالتنسيق مع تركيا على ترسيخ ولاية الموصل ليصبح آل النجيفي هم ولاة الموصل.

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