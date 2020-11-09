بعد حملات مقاطعة منتجات تركية.. تقرير يكشف الخسائر الكبيرة التي تلقاها الاقتصاد التركي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
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خسائر عديدة تشهدها تركيا نتيجة حملات المقاطعة للمنتجات التركية التي وجهها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ردا على الخطابات العدائية الذى دأب عليها أردوغان ضد الدول العربية، وعلى رأسهم السعودية، وهو ما رد عليه العديد من الدول العربية على ممارسات تركيا بتدشين حملة مكبرة لمقاطعة المنتجات التركية، والتى لاقت انتشارا كبيرة على جميع الأصعدة الدولية، ودعم تفاعل كبير من الدول الأخرى. 

 

وكشف تقرير بالفيديو أن أردوغان ودولته يشهدان خسارة كبيرة جدا في الاقتصاد بعد نجاح الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، خاصة أن السعودية كانت في المرتبة 15 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا، وبعد ارتفاع النبرة العدائية لأردوغان انخفضت إلى النسبة بشكل كبير، وهو ما أثر بالسلب على الاقتصاد التركى.

 

وتابع التقرير أنه تراجعت واردات السعودية من تركيا إلى 1،91 مليار دولار فقط، وهو تراجع غير مسبوق كشف نجاح حملات المقاطعة العربية ضد المنتجات التركية، حيث شهدت هذه الحملة تفاعل كبير على الأرض وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وتسبب ذلك فى خسائر بالجملة فى العديد من القطاعات التركية، وتسببت أيضا في انهيار الليرة التركية.

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