بعد رباعية فالنسيا.. صدمة جديدة في ريال مدريد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى نادي ريال مدريد، اليوم الإثنين، صدمة جديدة بشأن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي، نجم وسط الفريق، خلال مباراة فالنسيا، أمس الأحد، بمنافسات الجولة التاسعة من الليجا.


وفي بيان عبر الموقع الرسمي لريال مدريد، قال النادي: 

"بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا فالفيردي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بكسر في عظم قصبة الساق الخلفية، وسيستمر تقييم شفائه".

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أن الإصابة التي تعرض لها فالفيردي قد يغيب على إثرها لمدة شهر تقريبًا عن الملاعب.


يذكر أن  فالفيردي قد تعرض للإصابة أمام فالنسيا ليخرج متأثرًا بإصابته في الدقيقة 76 من اللقاء الذي انتهى بفوز فالنسيا على الريال بنتيجة (4-1)، وستضع الإصابة  زين الدين زيدان مدرب الريال في موقف صعب ، نظرًا لاعتماده عليه بصورة أساسية، خاصة مع تذبذب نتائج المرينجي.

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