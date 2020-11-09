صانع البهجة والنجوم.. مالا تعرفه عن أبو السعود الابياري في يوم ميلاده

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
يصادف اليوم 9 نوفمبر ذكرى ميلاد الكاتب أبو السعود الإبياري والذي شارك في عدد من الأعمال الفنية للزمن الجميل.

ويرصد "الفجر الفني" بالتزامن مع يوم ميلاده أهم أعمال "الإبياري":


ومن أهم أعماله الغنائية: "اليتيمتين، ست البيت، ظلموني ومن أشهر كتاباته الغنائية: "يا نجف بنور" لعبد العزيز محمود، "ولا يا ولا يا بتاع التفاح" لعبد الغني السيد، "البوسطجية اشتكوا" لرجاء عبده، "لقيته وهويته" لشادية، "يا عوازل فلفلوا" لفريد الأطرش، "الحب له أيام" لمحمد فوزي، "أنا قلبي دليلي" و"يا رايحين للنبي الغالي" لـ ليلى مراد، "معانا ريال" لفيروز وأنور وجدي، و"إحنا التلاتة سكر نباتة" لشادية وشكوكو وإسماعيل ياسين".


ومن أشهر أعماله المسرحية: "حبيبي كوكو، عريس تحت التمرين، الست عايزة كده، صاحبة الجلالة، خميس الحادي عشر، جوزي بيختشي، سهرة في الكراكون، عفريت خطيبي، الكورة مع بلبل، أنا عايزة مليونير، روحي فيك، المجانين في نعيم، فلوس وحب وزواج، حرامي لأول مرة، عمارة بندق، مراتي قمر صناعي، ضميري واخد أجازة، ليلة دخلتي، حماتي في التليفزيون"، وغيرها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني ابو السعود الابياري

أخبار تهمك

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك خلال الفترة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

بعد سقوطة في انتخابات مجلس النواب 2020.. موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يرصد مبلغًا خرافيًا للتعاقد مع نجمي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ أقل من ساعة

الزمالك ينافس الأهلي على موهبة المنتخب الأولمبي

منذ أقل من ساعتين

اعترافات الصديق الخائن: زوجته دفعتني للحرام واجبرتني على قتل صديقي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يدرس التعاقد مع «الهداف»

منذ 39 دقيقة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 17 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

مصطفى ثابت يحاضر الصحفيين الفلسطينيين عن "صحافة الموبايل"

منذ حوالي 4 ساعات

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 6 ساعات

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ حوالي 4 ساعات

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

الليلة الرابعة لمهرجان الموسيقى العربية تشهد 5 حفلات فنية.. ورامي عياش يتغنى في حب مصر (صور)

أبو السعود الإبياري الجبل المضحك موليير الشرق وجوكر الأفلام.. معلومات لا تعرفها عن صاحب القلم الساحر

تربطه صلة قرابة بـ ليلى علوي.. معلومات لا تعرفها عن طارق الإبياري

في عيد ميلاده.. تعرف على عمر هاني رمزي الحقيقي وبدايته في عالم الفن

الليلة.. أية عبد الله تحيي حفل بمهرجان الموسيقى العربية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

11:55 ص

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

05:18 م

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

02:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض