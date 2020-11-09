صانع البهجة والنجوم.. مالا تعرفه عن أبو السعود الابياري في يوم ميلاده

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يصادف اليوم 9 نوفمبر ذكرى ميلاد الكاتب أبو السعود الإبياري والذي شارك في عدد من الأعمال الفنية للزمن الجميل.



ويرصد "الفجر الفني" بالتزامن مع يوم ميلاده أهم أعمال "الإبياري":





ومن أهم أعماله الغنائية: "اليتيمتين، ست البيت، ظلموني ومن أشهر كتاباته الغنائية: "يا نجف بنور" لعبد العزيز محمود، "ولا يا ولا يا بتاع التفاح" لعبد الغني السيد، "البوسطجية اشتكوا" لرجاء عبده، "لقيته وهويته" لشادية، "يا عوازل فلفلوا" لفريد الأطرش، "الحب له أيام" لمحمد فوزي، "أنا قلبي دليلي" و"يا رايحين للنبي الغالي" لـ ليلى مراد، "معانا ريال" لفيروز وأنور وجدي، و"إحنا التلاتة سكر نباتة" لشادية وشكوكو وإسماعيل ياسين".





ومن أشهر أعماله المسرحية: "حبيبي كوكو، عريس تحت التمرين، الست عايزة كده، صاحبة الجلالة، خميس الحادي عشر، جوزي بيختشي، سهرة في الكراكون، عفريت خطيبي، الكورة مع بلبل، أنا عايزة مليونير، روحي فيك، المجانين في نعيم، فلوس وحب وزواج، حرامي لأول مرة، عمارة بندق، مراتي قمر صناعي، ضميري واخد أجازة، ليلة دخلتي، حماتي في التليفزيون"، وغيرها.