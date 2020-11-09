ماجد المصري برفقة تامر مرسي في أحدث صور له عبر "إنستجرام"

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان ماجد المصري، جمهوره ومتابيعه بـ صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "المصري في الصورة برفقة المنتج تامر مرسي، ونالت الصورة على اعجاب العديد من المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال ماجد المصري مسلسل "الوجه الآخر" الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

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مسلسل الوجه الاخر ماجد لمصري تامر مرسي الينا

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