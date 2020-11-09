تعرف على بداية الكاتب أبو السعود الٱبياري في عالم الفن

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يحل يوم ذكرى ميلاد الكاتب أبو السعود الإبياري أحد رموز الكوميديا في مصر وهو ابن محافظة القاهرة.



اسمه بالكامل أبو السعود أحمد خليل الإبياري وتتبع خطى الكاتب بديع خيري وحاول أيضا الإلتحاق بمعهد الموسيقى ولكنه فشل.



كتب "الإبياري" 50 أغنية وقام بعرضها للبيع لإحدى شركات الإسطوانات ولكنهم اشترو منه الأغاني ب5 قروش.



كتب مونولوجات أولها "بوريه من الستات" وحقق نجاحا كبيرا وكتب سكتشات فكاهية لبديعة مصابني وأول رواية قدمها حملت اسم "اوعة تتكلم".



نشأت بينه وبين إسماعيل ياسين علاقة صداقة وذلك عقب عمله في كازينو بديعة مصابني واقتحم عقب ذلك مجال السينما من خلال فيلم "لو كنت غني".



وجعل اسماعيل ياسين يشارك في أفلام مع فريد الأطرش ومنها "عفريتة هانم"و "آخر كدبة"و "عايز اتجوز".