أكثر من 339 حالة تعذيب في تركيا خلال شهر

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
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نشر نائب حزب الشعب المعارض في تركيا، سزجين تانري كولو، تقريره حول انتهاك الحقوق خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2020، مشيراً إلى حدوث 43 حالة انتهاك لحق العيش، و339 حالة تعذيب ومعاملة سيئة، واحتجاز 8 صحافيين، واعتقال 4 منهم. 

 

ووفقاً لصحيفة "زمان" التركية، أوضح التقرير، أن شهر أكتوبر (تشرين الأول) فقط شهد 42 حالة انتهاك لحق الحياة والمعيشة، من بينها واقعتا التعرض لإطلاق نار عشوائي، و12 حالة خلال اشتباكات مسلحة، وإصابة في ألغام أرضية، و4 حالات وفاة داخل السجون، وحالتان ضمن جرائم الكراهية و21 جريمة ضد المرأة.

 

كما سلط التقرير الضوء على وقوع 339 حالة انتهاك، 139 منها تتعلق بالتعذيب، و200 حالة منها تختص بالتعذيب والمعاملة السيئة في السجون.


 
 

وأشار التقرير إلى أنه حكم على 15 صحافياً بأحكام تنوعت بين الحبس والغرامات المالية، وألقي القبض على 8 صحافيين صدرت مذكرات اعتقال على 4 منهم، بالإضافة إلى تعرض صحافي واحد لاعتداء مسلح، لافتًا إلى ارتفاع عدد حالات انتهاك حق حرية التعبير والرأي إلى 508 حالات.


 
 

كما لفت التقرير إلى أن عدد مسؤولي البلديات والأحزاب والمنظمات المعتقلين بلغ 50 شخصاً، معظمهم من الأكراد، بالإضافة إلى تسجيل مداهمة 8 مبانٍ تابعة لمنظمات، وفرض وصاية على 8 بلديات وعمادة قرى.

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