نجم برشلونة غاضب من كومان

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البوسني ميراليم بيانيتش نجم خط وسط برشلونة الإسباني شعر بإحباط شديد أثناء مباراة فريقه الماضية أمام ريال بيتيس.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة قرر إشراك بيانيتش في مباراة ريال بيتيس في الدقيقة 86 أي قبل 4 دقائق فقط من نهاية المباراة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن قرار المدير الفني الهولندي فاجأ غرفة ملابس برشلونة مشيرة إلى أن النجم البوسني يشعر بخيبة أمل لا سيما وأنه عاش وضعًا غير مسبوق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيانيتش قدم آداء مميزًا مع برشلونة في الموسم الحالي على الرغم من قلة مشاركته، حيث شارك في 4 مباريات في الدوري الإسباني كلاعب بديل و3 مباريات ي بطولة دوري أبطال أوروبا وحقق إحصائيات مذهلة بعدما جاءت نسبة التمرير الصحيح 94%.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة حقق فوزًا مهمًا على نظيره ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين يوم السبت الماضي في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني بعد 4 جولات من غياب الانتصارات عن الفريق الكتالوني.

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