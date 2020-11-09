الزمالك ينافس الأهلي على موهبة المنتخب الأولمبي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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واصل مجلس إدارة نادي الزمالك،  مسلسل مفاوضاته مع أسامة جلال مدافع إنبي، لضمه لصفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر مقرب من أسامة جلال ، بعودة الاتصالات من جانب جهاز الكرة بالزمالك مع مدافع المنتخب الأولمبي، لبحث إمكانية ضمه، وطلب اللاعب بحث الأمر بشكل رسمي مع إدارة إنبي، خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباطه بعقد مع الفريق البترولي، وتمسك الجهاز الفني والإدارة باستمراره.

يذكر أن مدافع المنتخب الأولمبي المتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام، ارتبط اسمه بالانتقال للأهلي، قبل أن تتوقف المفاوضات خلال المرحلة الماضية، بعد اتجاه القلعة الحمراء للتعاقد مع أحمد رمضان بيكهام من صفوف وادي دجلة.

وينتظر مسؤولي الزمالك انتهاء بطولة دوري أبطال إفريقيا للبت في ضم اللاعب من عدمه بعد تقرير البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق لمعرفة احتيجاته للموسم الجديد.

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