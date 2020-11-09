عاجل.. السيسي يستقبل رئيس المخابرات البريطانية

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 04:13 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل ريتشارد مور، رئيس المخابرات البريطانية، بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، اليوم الإثنين، الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون مع بريطانيا في مختلف المجالات.

وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين مصر وبريطانيا في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس المخابرات البريطانية، عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون بناء وعلاقات وثيقة.

وأكد رئيس مخابرات بريطانيا حرص بريطانيا على التنسيق المستمر مع مصر إزاء التحديات المختلفة.

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