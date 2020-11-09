للجلسة الرابعة علي التوالي .. البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في ختام التعاملات

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:58 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي، وإستمرت المؤشرات علي نفس أداءها الإيجابى بالرغم من جنى أرباح طفيف على بعض الاسهم المرتفعة بنسب كبيرة  ، مع استقرار التجارى الدولى ووتناوب الارتفاعات على الأسهم القائدة بالمؤشر ، و تهدئة على باقى الاسهم .


 وربح رأس المال السوقي 7.2 مليار جنيه، ليغلق عند 618.438 مليار جنيه.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 10838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 12785 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 4194 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 1913 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 2799 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الشركات الصغيرة والمتوسطة

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عودة الارتفاع.. الصحة تعلن البيان اليومي لإصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن مدة غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

اعترافات الصديق الخائن: زوجته دفعتني للحرام واجبرتني على قتل صديقي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح هام من شركة فايزر حول لقاحها ضد كورونا

منذ 41 دقيقة

مصطفى ثابت يحاضر الصحفيين الفلسطينيين عن "صحافة الموبايل"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قتلى بإطلاق نار في مطار عسكري بروسيا

منذ حوالي 6 ساعات

وليد العطار: قد نلجأ لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك بنهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يرصد مبلغًا خرافيًا للتعاقد مع نجمي الزمالك

منذ أقل من ساعة

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد سقوطة في انتخابات مجلس النواب 2020.. موعد رفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ حوالي 14 ساعة

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

منذ ساعة و نصف

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

البورصة المصرية تربح 3.8 مليار جنيه بختام جلسة الأربعاء

البورصة تربح 3.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية تربح 5.3 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع

البورصة تربح 2.1 مليار جنيه في الختام وسط تباين مؤشراتها

البورصة المصرية تربح 10.6 مليار جنيه في ختام أول جلسة في الأسبوع

البورصة تربح 1.9 مليار جنيه في ختام جلسة الإثنين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

11:55 ص

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

08:11 ص

بالصور .. أحمد منير ينتقل للدوري السعودي

01:55 م

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

02:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض