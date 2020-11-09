للجلسة الرابعة علي التوالي .. البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في ختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي، وإستمرت المؤشرات علي نفس أداءها الإيجابى بالرغم من جنى أرباح طفيف على بعض الاسهم المرتفعة بنسب كبيرة ، مع استقرار التجارى الدولى ووتناوب الارتفاعات على الأسهم القائدة بالمؤشر ، و تهدئة على باقى الاسهم .









وربح رأس المال السوقي 7.2 مليار جنيه، ليغلق عند 618.438 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 10838 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 12785 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 4194 نقطة.