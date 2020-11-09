كريم إسماعيل يعلن جاهزية ستاد القاهرة لاحتضان نهائي إفريقيا

كشف كريم إسماعيل رئيس شركة "سكور جرس" للنجيل الصناعي، عن جاهزية ستاد القاهرة الدولي لاستضافة مباراة الأهلي والزمالك، مؤكدًا إمكانية تأجيل زراعة البذرة الشتوية.





وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نتمنى إقامة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي، ونشكر مسئولي الدولة ووزير الرياضة على تصريحاته في هذا الشأن".





وأضاف: "هناك ملاعب تجمع بين العشب الطبيعي والصناعي، 60% من الألياف الصناعية و 40% عشب طبيعي، العالم كله يعمل بتلك التقنية من أجل ظهور الملاعب بشكل مسطح أخضر، بدلا من ظهورها بشكل سيئ في الشتاء".





وواصل: "البذرة الشتوية التي يتم زراعتها في شهر نوفمبر، أو أخر اكتوبر، في أوروبا، لكن في مصر الأجواء مختلفة، حتى الآن الظروف المناخية في مصر جيدة للغاية".





وتابع:" لو زرعنا البذرة الشتوية في الأجواء الحارة ستعطل البذرة، لابد أن نقيم المناخ جيدًا أجواء مصر مختلفة عن أوروبا تمامًا، خاصة أن البذرة يتم صناعتها في معامل، لكن لو آخرنا زراعة البذرة لن يكون هناك أي مشكلة، خاصة ان ستاد القاهرة فيه ألياف صناعية أكثر من 60%".





وواصل: "ملعب ستاد القاهرة يتحمل أكثر من خمس أضعاف ما تتحمله ملاعب آخرى، لكن حاليا لا يوجد ضغط عليه، وتقام عليه مباريات قليلة للغاية".





وأكمل: "ستاد القاهرة أصبحت أرضيته جيدا وأنصح بتأخر زراعة البذرة الشتوية".





وأتم: "موضوع المطر في الملاعب يعتمد على شبكة الصرف، وأظن أنها في برج العرب جيدة".



