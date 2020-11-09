بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الغد

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.


وأشارت الهيئة، إلى شمال البلاد تتأثر بمنخفض جوي علي البحر المتوسط بينما يتاثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء طقس لطيف علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية فيما يكون معتدل علي جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بار علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد ولطيف علي جنوب سيناء بينما يكون مائل للبرودة علي جنوب الصعيد والسواحل الشمالية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا الثلاثاء، عن شبورة في الساعات الاولي من الصباح مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة 40% علي بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ-البحيرة- الدقهلية- الغربية)، وأمطار متوسطة 50% على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم – الإسكندرية- مطروح- الضبعة"، وأمطار خفيفة 30% علي بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء (حلايب-شلاتين)

كما تكون الرياح معتدلة علي معظم انحاء البلاد، فينا تنشط غربا علي السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح جنوبية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 20.

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