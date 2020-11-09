البحرين توافق على مذكرة تفاهم مع إسرائيل بشأن الخدمات الجوية بين البلدين

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 02:10 م
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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وافق مجلس الوزراء البحريني، على مذكرة تفاهم مع إسرائيل بشأن الخدمات الجوية بين البلدين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

من جانبه، أوضح مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير في تصريحه لوكالة رويترز، أن اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين سيشمل فتح سفارتين.

 

كما ذكر صهر ترامب وكبير مستشاريه لوكالة أسوشيتيد برس أن الاتفاق هو ثاني اتفاق تتوصل إليه إسرائيل مع دولة عربية في غضون 30 يوما بعد التوصل إلى سلام مع دولتين عربيتين فقط - مصر والأردن - قبل سنوات.

 

وقال كوشنر "هذا سريع جدا.. المنطقة تستجيب بشكل إيجابي للغاية لاتفاق الإمارات العربية المتحدة ونأمل أن تكون علامة على أن المزيد سيأتي".

 

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