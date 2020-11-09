قائد منتخب مصر السابق: موسيماني طلب التعاقد مع مهاجم جديد

تلقى النادي الأهلي بعض العروض للتعاقد مع آليو بادجي مهاجم الفريق الأول خاصة بعدما خرج من حسابات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





وقال أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "العروض المقدمة من البنك الأهلي والمقاولون والإسماعيلي لضم بادجي، وهناك عروض خارجية للتعاقد مع المهاجم السنغالي.





وأضاف:"الواضح أن موسيماني يحتاج ضم مهاجم جديد سيكون على حساب بادجي".





وواصل أحمد حسن: "الأمر سوف يتم حسمه بعد نهائى دوري أبطال أفريقيا، وقد يكون هناك صفقة تبادلية بين الأهلي ووادي دجلة، من أجل انتقال أحمد رمضان بيكهام للفريق الاحمر".





وأكمل: "مدرب دجلة رفض ضم بادجي ضمن صفقة تبادلية".





وتابع :" لجنة التخطيط بالأهلي قررت تأجيل اي عروض في الوقت الحالي، خاصة أن بيتسو موسيماني يسعى لتجهيز كل اللاعبين خوفا من الاصابات وفيروس كورونا، هناك اهتمام كبير ببطولة دوري أبطال إفريقيا".



