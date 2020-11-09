الاستعلام عن حالة مصابين حادث 15 مايو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تستعلم نيابة 15 مايو والتبين اليوم الأثنين عن الحالة الصحية لمصابين حادث تصادم سيارتين بمنطقة بين الجبلين بمايو، تمهيدا للاستماع إلي أقولهم حول الحادث.



كما كشفت مصدر أمني، في وقت سابق أن الحادث، أسفر عن اصابة 10 أشخاص ووفاة شخصين.


وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، واتخاذ اللازم لتسيير الحركة المرورية، وإعادتها لطبيعتها.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بين ميكروباص وسيارة في 15 مايو.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

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