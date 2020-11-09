رونالدو يتمسك بـ"دي ماريا"

تمسك كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع الأرجنتيني آنخيل دي ماريا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" عن أن رونالدو طلب من إدارة يوفنتوس استغلال عدم تجديد باريس سان جيرمان لعقد دي ماريا من أجل ضمه لفريق السيدة العجوز لتدعيم مركز الجناح.

فيما أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي سلبية عينة فيروس كورونا لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعرض يوم 13 من شهر نوفمبر الجاري.