مدير حميات إمبابة يكشف خطورة الكمامة القماشية (فيديو)

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ماهر الجارحي، مدير مستشفى حميات إمبابة، إنه ليس مقتنعا بالكمامة القماشية، وإنما يرى أن الكمامة الطبية هى الأفضل، حيث أنها آمنة، وخامتها لا تضر الجهاز التنفسي، بعكس الكمامة القماشية والتي قد تحتوي على صبغات مضرة.

وأشار "الجارحي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أنه لا داعي لارتداء الكمامة داخل السيارة طالما الشخص بمفرده، كذلك لا داعي أن يرتدي الشخص كمامة في شارع ليس به زحام، لافتا إلى أنه يجب ارتداء الكمامة في المناطق المزدحمة، وغير جيدة التهوية.

وأوضح أن أهم أمر في الكمامة القماشية ألا يكون بها صبغة، معلقا: "لو بتغسلها وتنزل لون يبقا غير مطابقة للمواصفات وتحتوي على صبغة وهى مادة كيميائية".

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100342 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 239 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 109201 حالة من ضمنهم 100342 حالة تم شفاؤها، و6368 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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