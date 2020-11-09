المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز 1% بمنتصف جلسة اليوم

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:37 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد ، مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب وذلك مع ارتفاع الأسواق العالمية و انتهاء مرحلة عدم اليقين بإنتهاء الانتخابات الأمريكية و صعود العقود الأحلة و كذلك تأكيد ثقة مؤسسة فيتش العالمية بالاقتصاد المصرى مع نظرة مستقبلية مستقرة و توقعات إيجابية بنمو الاقتصاد المصرى ب 4% خلال السنوات الثلاثة القادمة .


وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 1% ليصل عند مستوى 10794.6 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل عند مستوى 1894.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.4% ليصل عند مستوى 2772.2 نقطة.

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الشركات الصغيرة والمتوسطة الانتخابات الامريكيه

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