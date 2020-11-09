" الشرقية للدخان" تقر توزيع كوبون بواقع 1.42 جنيه لكل سهم

أعلنت شركة الشرقية إيسترن كومبني أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (27) بواقع 1.42 جنيه مصرى للسهم الواحد.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه قيمة الكوبون تسدد على قسطين متساويين:القسط الأول قيمته 0.7149417805 جنيه مصرى ويتم صرفه إعتبارا من 15 نوفمبر 2020 ،القسط الثانى قيمته 0.7149417805 جنيه مصرى ويتم صرفه إعتبارا من 15 فبراير 2021 .





وبالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم 10 من نوفمبر 2020.





يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 3.794 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.733 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 14.46 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



