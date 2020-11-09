رغم الهزيمة الثقيلة.. أرتيتا يثق في نجوم أرسنال

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:00 ص
ارسنال
ارسنال
وكالات
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يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه قادر على الرد بعد الخسارة من أستون فيلا بثلاثية بيضاء في الدوري الإنجليزي.

وأحرز أولي واتكنز هدفين في الشوط الثاني بعد هدف بوكايو ساكا في مرماه في الدقيقة 25 ليتعرض آرسنال المتذبذب لهزيمته الرابعة في 8 مباريات هذا الموسم ويحتل المركز 11 في الترتيب برصيد 12 نقطة.

وأبلغ أرتيتا موقع آرسنال: "أحب أن نخوض مباراة صباح الغد حتى نزيل هذه المباراة من نظامنا، لكن.. في اللحظات الصعبة والسيئة تحصل على العديد من الأشياء".

وأضاف: "أرغب في رؤية كيف سيكون رد فعل اللاعبين وما إذا كنا سنبدأ في لوم بعضنا بعضاً أو فقط سننظر لأنفسنا في المرآة ثم نحاول أن نصبح أفضل مما كنا عليه الليلة".

وتابع: "بعد ذلك نستجمع قوانا ونستعيد الروح القتالية والثقة والالتزام الذي أظهرناه منذ قدومي إلى هنا في كل مباراة".

وقال إيان رايت أسطورة آرسنال إن هذا الأداء كان من بين أسوأ ما شاهده للفريق اللندني.

وأبلغ رايت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "كان أداء سيئاً من كافة الجوانب، يحتاجون إلى كسر الخطوط، ويحتاجون إلى مساحة لتسديد الكرة".

وتابع: "يبتعد هذا الأداء بملايين الأميال عن الأداء ضد مانشستر يونايتد (حيث فاز آرسنال 1-0)، كانوا أفضل منا بكثير اليوم".

ويحل آرسنال ضيفاً على ليدز يونايتد يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد استئناف الدوري عقب فترة التوقف الدولي.

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