أسعار الدواجن في الاسواق المصرية اليوم تسجل 23 جنيه للكيلو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار الدواجن في الاسوق والمحلات المصرية اليوم الاثنين 9-11-2020 استقرار، وسط ارتفاع المعروض منها بالمزارع ما دفع الحكومة للسماح بتصديرها.

 

 وبحسب اعضاء شعبة الدواجن ، فقد بلغ سعر الكيلو في المزرعة 20 - 21 جنيها من المزرعة، وتراوح سعر كيلو الدواجن في المحلات بالنسبة للمستهلك  بين 23-26 جنيها للكيلو.

 

وقد سجلت ايضا اسعار البيض استقرار،  حيث بلغ  سعر كارتونة البيض  في المزرعة 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار  كارتونة البيض للمستهلك والتى تضم 30 بيضة نحو 33 جنيه.

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