ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية





إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدعومة بإجماع كافة فئات المؤسسات على الشراء الانتقائي للأسهم القيادية



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليصل عند مستوى 10782.5 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل عند مستوى 1886.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1% ليصل عند مستوى 2761.1 نقطة. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليصل عند مستوى 10782.5 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل عند مستوى 1886.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1% ليصل عند مستوى 2761.1 نقطة.







