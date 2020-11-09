ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:28 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدعومة بإجماع كافة فئات المؤسسات على الشراء الانتقائي للأسهم القيادية
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليصل عند مستوى 10782.5 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل عند مستوى 1886.5 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1% ليصل عند مستوى 2761.1 نقطة.
وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال أن تستمر موجة من التفاؤل تكتمل بحالة اليقين فى مجريات السوق خلال الفترة القادمة مع التقدم الذى يشهده الاقتصاد الكلى من ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والإستقرار و تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه و بداية النشاط السياحى و قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير.
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