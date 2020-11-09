الإسماعيلي يصرف النظر عن نجم الزمالك ويجهز لإعلان صفقة جديدة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
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بات نادي الإسماعيلي قريبًا من حسم رابع صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما نجح في ضم 3لاعبين خلال الأيام القليلة الماضية.

الإسماعيلي تعاقد مع أحمد مصطفى لاعب أبها السعودي السابق، وآري بابل لاعب بريميو دي اوجوستو، بالإضافة إلى رضوان شريفي.

يأتي ذلك وفقا لما أكده علاء وحيد المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلي، موضحا أن الثلاثي الجديد سوف يشارك في أول تدريب خلال أيام، على أن يشارك بابل بعد العودة من منتخب بلاده، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع أكثر من لاعب لدعم أكثر من مركز.

وأكد أن لجنة التعاقدات صرفت النظر عن التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، موضحًا أنه الأقرب لدعم حراسة المرمى بالدراويش هو عامر عامر، الذي تفاوض معه النادي بالإضافة إلى عدد من الحراس الآخرين، موضحا أنه سيتم الإعلان عن إسم الحارس الجديد قريبًا.

وأوضح أن باهر المحمدى سوف يستمر في صفوف الإسماعيلي، وأن اللاعب أكد أن النادي الأصفر له الفضل الأول عليه ولذلك لن يغادر النادي إلا للإحتراف.

وكشف أن باهر جدد عقده مع النادي 3 مواسم وأنه لا نية لإدخاله في صفقة تبادلية إطلاقاً، واللاعب يسعى لإحراز بطولة مع النادى.

وأكد أن صالح جمعة ليس في حسابات نادي الإسماعيلي، ولكن ضمه وارد خلال الفترة المقبلة.

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